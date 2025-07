"Notte dei Saldi", Nargi: "Importante opportunità di promozione commerciale" Avellino risponde presente nel giorno in cui partono ufficialmente le vendite promozionali

Negozi aperti fino alle ore 23, tra saldi, vetrine speciali ed intrattenimento: al via questa sera la “Notte dei saldi”, organizzata da Confesercenti in sinergia con le attività commerciali del capoluogo, che hanno aderito in massa.

Avellino risponde presente nel giorno in cui partono ufficialmente le vendite promozionali in tutta l’Irpinia.

Un appuntamento di richiamo che trasformerà il Corso in un centro commerciale a cielo aperto per residenti, avventori e turisti. A rendere speciale l’atmosfera non mancheranno spettacoli itineranti, illusionisti e artisti di strada, con un’animazione dedicata anche ai bimbi e quindi alle famiglie.

Due mongolfiere delimiteranno l’area eventi, e ci sarà anche uno spazio dedicato allo sport, da Piazza della Libertà fino a Viale Italia.

A poche ore dall’inizio dell’appuntamento, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, esprime soddisfazione e promuove l’iniziativa voluta dal presidente provinciale di Confersercenti, Giuseppe Marinelli: "Ringrazio l’associazione e gli esercenti che hanno saputo prontamente cogliere e sostenere questa importante opportunità di promozione del nostro capoluogo. - dichiara la fascia tricolore - La nostra amministrazione tiene particolarmente al rilancio commerciale della città, quale volano ineludibile per dar forza all’economia di Avellino. Iniziative come questa - aggiunge Nargi - incarnano pienamente la sinergia necessaria tra attività economiche, associazioni e comune necessarie per fare della nostra città un centro più vivo, stimolante e commercialmente appetibile".

«Quella di Confersercenti è un’iniziativa lodevole. - afferma l’assessore al Commercio, Alberto Bilotta - La nostra Amministrazione, anche alla luce del delicato frangente che vivono le attività produttive, è costantemente impegnata nel provare a rivitalizzare il commercio nell’intero perimetro dei Distretti di Avellino attraverso sinergie e approcci partecipati con tutte le associazioni di categoria ed i commercianti».