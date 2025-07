Giornate epatologiche irpine: importante focus ad Ariano a Biogem Il congresso scientifico, in programma per tutta la giornata di sabato 24 maggio

Il congresso scientifico, in programma per tutta la giornata di sabato 24 maggio, a partire dalle 9:00, sarà incentrato sulle più importanti patologie epatiche e riunirà ad Ariano Irpino numerosi esperti nazionali e internazionali.

Tra questi, il professore Michele Caraglia, responsabile dell’Area di ricerca oncologica di Biogem, impegnato in una relazione sul ruolo della genetica e della biologia molecolare nella diagnosi e nella sorveglianza dell’epatocarcinoma. Introdotto dai saluti del presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, e da quelli del direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Ferrante, il meeting sarà un’occasione per informare sugli ultimi sviluppi terapeutici disponibili contro le epatopatie autoimmuni e nel settore dei trapianti.

"Il convegno - dichiara Antonella Cavalli, dirigente Medico di I livello presso l’Uoc di medicina interna ed Epatologia dell’Ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino e responsabile scientifico dell’evento - evidenzierà l’importanza di una corretta gestione delle complicanze nella cirrosi epatica scompensata, ma si aprirà anche a un approfondimento sulle terapie sistemiche di ultima generazione contro l’epatocarcinoma.

Un settore che vede in prima fila il professore Umberto Cillo, direttore dell’unità di chirurgia epatobiliare e del centro trapianti di fegato presso l’Università di Padova e pioniere internazionale della ‘transplant oncology’ (oncologia dei trapianti), il cui intervento sul tema è tra i più attesi".

Le fa eco il professore Michele Caraglia che, evidenziando "l’importanza di confronti come questo tra ricercatori, medici e chirurghi nell’ambito delle patologie epatiche, con particolare riguardo all’epatocarcinoma", rivela l’auspicio "di collaborare intensamente con l’unità diretta dalla dottoressa Cavalli, nell’ambito di studi traslazionali basati sul sequenziamento a singola cellula dei tumori epatici".

"Nel corso della giornata, per il secondo anno consecutivo ospitata da un centro scientifico di rilievo del territorio, come Biogem - sottolinea infine Antonella Cavalli - sarà, tra l’altro, posto l’accento sulla progressiva crescita delle epatopatie su base metabolica e sulla necessità di potenziare la ‘medicina di genere’ in epatologia".