Assocasa, Anna ed Elio Amodeo nella segretaria nazionale

Due irpini nel direttivo nazionale di Assocasa. Il segretario nazionale di Assocasa ha nominato nella segreteria Nazionale del sindacato degli inquilini Elio Amodeo ed Anna Amodeo. Prestigioso riconoscimenti per i due vertici del sindacato irpino, da anni impegnati nella tutela dei diritti degli inquilini di alloggi di edilizia popolare. La nomina è stata ufficializzata negli scorsi giorni. Sabato nel corso di una assemblea, che si è tenuta nella sede di Assocasa Avellino, è stata comunicata agli associati del sindacato. Una riunione nel corso della quale sono stati aggiornati tutti i partecipanti delle novità del comparto. "Siamo da sempre impegnati nella lotta per i diritti degli inquilini - spiega Elio Amodeo -. Lottiamo, ancora oggi, per tutelare quanti vivono in prefabbricati ancora pieni di amianto. Una battaglia per la dignità di centinaia di famiglie e per il diritto alla salute'". Intanto la scorsa settimana è stato pubblicato il nuovo regolamento per la disciplina dei canoni di locazione di Edilizia pubblica. Amodeo ha informato punto per punto tutti gli inquilini. Procede intanto la rimozione dei prefabbricati pesanti costruiti per gestire la fase dell'emergenza dopo il terremoto del 1980, ma in cui vivono ancora troppe famiglie. Anna Amodeo ha anche informato gli associati dell'asta pubblica per esercitare eventuali prelazioni per alcuni alloggi. Il Comune ha stilato un elenco che è stato pubblicato. "Ci auguriamo che l'amministrazione riveda il procedimento, che prevede la possibilità di avere diritto ad esercitare la prelazione per gli inquilini attuali , ma anche eventuali vendite a terzi, qualora gli attuali inquilini non acquistino le case. Una scelta che non troviamo giusta,visto lo stato in cui versano molte case". Spiega Anna Amodeo. Nel corso dell'assemblea sono stati forniti anche tutti gli aggiornamenti per assegno unico e altre occasioni di pubblico supporto. "Servono misure urgenti a sostegno delle fasce deboli -spiega Elio Amodeo -. La povertà avanza e servono strumenti efficaci per aiutare chi si trova sempre più in difficoltà".