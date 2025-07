Avellino: presentazione rapporto montagne Italia realizzato da Uncem Il punto sulla montagna della Campania e in particolare dell'Irpinia

Sarà Palazzo Caracciolo ad Avellino a ospitare domani, mercoledi 9 luglio, alle ore 11, la presentazione del Rapporto Montagne Italia realizzato da Uncem nell'ambito del Progetto Italia, edito da Rubbettino.

Il punto sulla montagna della Campania e in particolare dell'Irpinia, delle valli appenniniche dove paesi e comunità, imprese e associazioni tengono in vita un territorio complesso, articolato, pieno di opportunità. Focus sui dati e sui numeri, sui flussi e sugli "scambi" in particolare tra aree urbane e aree montane.

Domani mattina in Sala Grasso di Palazzo Caracciolo (in piazza della Libertà) intervengono Laura Nargi, Sindaco di Avellino, Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, i Presidenti delle Comunita' montane Partenio-Vallo di Lauro, Terminio Cervialto, Alta Irpinia, Ufita, Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino, Veronica Barbati, Presidente Coldiretti Avellino, Raffaela Manduzio, Avvocato ed esperta di sviluppo locale, Uncem, Generoso Picone, giornalista, esperto di aree interne e montane, Luca Lo Bianco, curatore del Rapporto, Uncem, Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania, Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

"Il lavoro che Uncem sta facendo con il Rapporto permette di analizzare cifre e trend di uno spopolamento che è più complesso di come viene raccontato - evidenzia Raffaela Manduzio - La crisi demografica ha bisogno di analisi e approfondimento.

Ci sono dati difficili, nell'Appennino, ma anche moltissimi segnali di rilancio, ripartenza, nuove attenzioni per le aree montane. Che poi si devono tradurre in Istituzioni pronte, politiche nuove, investimenti e opportunità. Ne parleremo domani con i rappresentanti delle imprese, dei mondi economici, degli Enti locali".

"La Campania - aggiunge Vincenzo Luciano - investe positivamente da decenni sulle Comunità montane, proprio come la Lombardia e qualche altra Regione. Non sono molte. Per questo è ancora più prezioso il lavoro che stiamo facendo qui, sulle Green Community ad esempio, come racconta il Rapporto Uncem, sul fondo nazionale per la montagna, sulle filiere forestali e contro il dissesto idrogeologico. La montagna vince se vi sono comunità vive. Così anche nell'Irpinia e nelle valli di Avellino. Ne parliamo mercoledi a Palazzo Caracciolo". Foto Francesco Lops.