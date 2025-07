Il Ministro Urso a Nusco, appello Fismic: nuove industrie contro lo spopolamento Zaolino: Lo spopolamento si combatte con una nuova reindustrializzazione.

Venerdì 11 luglio alle ore 9,00 é atteso a Nusco il Ministro Urso per l'inaugurazione delle due linee automatizzate della SAI, Azienda del gruppo Sira di Valerio Gruppioni.

Il Ministro sarà accompagnato dal Dottor Luigi Gallo Direttore area incentivi e innovazioni di Invitalia che ha sostenuto il progetto di filiera, presentato dall'imprenditore bolognese. Saranno presenti anche i dirigenti della MAGNA di Bari, dove si completa la scatola del cambio in uso ai grandi gruppi dell'Automotive tedeschi.

E’ un’occasione importante dichiara il segretario generale della Fismic Irpina, Giuseppe Zaolino. Bisogna dare atto all'imprenditore Gruppioni che ha dimostrato talento e forza di volontà.

Il successo industriale di oggi, era impensabile nel 2012, quando arrivò in Irpinia per rilevare la fallita Almec. Il sindacato unitario ed in particolare la Fismic, hanno svolto un ruolo determinante nel successo di questa iniziativa industriale.

Ricordo quella grande assemblea, davanti ai cancelli della fabbrica chiusa con il megafono della Fismic e l'appello di Gruppioni che chiedeva fiducia per riaprire la fabbrica fallita e ridare speranza a tante famiglie irpine. L'insegnamento che viene da questa esperienza conclude Zaolino é la credibilità e la concretezza delle persone. I giovani hanno bisogno di lavoro e di lavoro dignitoso e ben retribuito. Lo spopolamento si combatte con una nuova reindustrializzazione.

Una sorta di articolo 32 bis post terremoto. In Irpinia dopo i 3000 posti di lavoro dell'industrializzazione del cratere, tutto si è fermato. La politica ha perso credibilità e sarà molto difficile recuperarla.