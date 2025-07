Avellino: sotto un cielo di ombrelli, via Nappi si colora di magia Anche Avellino ha la strada con gli ombrelli colorati. Domani al Comune la presentazione del sito

Anche Avellino ha la sua strada con gli ombrelli colorati. Un'installazione artistica nata in Portogallo e che ora trova la luce anche in via Nappi. Gli ombrelli colorati sono stati appesi lungo la strada del centro storico, creando un effetto pittoresco e vivace.

Intanto, domani, a partire dalle ore 11:00, nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, il vicesindaco con delega all’Innovazione, Alberto Bilotta, e l’assessore al Marketing ed alla Cultura, Antonio Vecchione, illustreranno in conferenza stampa il nuovo sito istituzionale del Comune di Avellino.