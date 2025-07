A-16: lavori nelle gallerie, ecco quando chiude il tratto Avellino est-Benevento Ispezione e manutenzione delle gallerie Pratola Serra, Orno, Sant'Elena, Montemiletto e San Nicola

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie Pratola Serra, Orno, Sant'Elena, Montemiletto e San Nicola, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MARTEDI' 15 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI' 16 LUGLIO chiusura del tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 a Benevento.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 16 ALLE 6:00 DI GIOVEDI' 17 LUGLIO chiusura del tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 ad Avellino est.