Anbi Campania: Francesco Vigorita riconfermato vice presidente L’importante nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea regionale

Il presidente del consorzio di bonifica dell’Ufita di Grottaminarda, Francesco Vigorita, è stato riconfermato vice presidente di Anbi Campania.

L’importante nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale svoltasi nella giornata di ieri, 11 luglio, che ha provveduto al rinnovo degli organi sociali, confermando nella carica di presidente regionale Vito Busillo, presidente del consorzio di bonifica destra Sele ed eleggendo anche Franco Della Rocca, presidente del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, alla carica di vice presidente.

I consorzi di bonifica della Campania, riuniti nell’associazione nazionale dei consorzi di bonifica (Anbi) regionale, svolgono un ruolo importante nell’attività di salvaguardia idrogeologica ed ambientale dei territori, per la regimazione delle acque, per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale, per le opere di difesa e bonifica idraulica e per la raccolta e distribuzione delle acque per l’irrigazione delle campagne e, quindi, per favorire produzioni di qualità in zone spesso interne e montane, a forte vocazione agricola.

Un ruolo di servizio importante che è stato ulteriormente riconosciuto e rafforzato dalla recente legge regionale di riforma e riordino dei consorzi di bonifica che garantisce una migliore e più efficiente azione sul territorio, ampliandone le competenze.

"Sono contento per la nomina - afferma Francesco Vigorita - che premia nella mia persona anche l’importante ed efficace lavoro che sta svolgendo il Consorzio di Bonifica dell’Ufita sul territorio di competenza. Il mio impegno per onorare la carica di vice presidente regionale, in continuità con il precedente mandato, sarà massimo e la mia collaborazione costante, mettendo a disposizione dell’Anbi Campania l’esperienza fin qui maturata, in un lavoro di squadra che sicuramente apporterà benefici e sarà da supporto per tutti i Consorzi campani”.