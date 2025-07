Avella, l'amministrazione: "Viviamo una vera rinascita turistica" "Una crescita che vede il +15 per cento di visitatori nelle località meno conosciute"

"Avella e dintorni stanno vivendo una vera rinascita turistica: musei e siti archeologici in crescita, interesse per i sentieri naturalistici, arrampicate e apertura di aree verdi tra cui il Parco San Pietro e La Pineta il Fusaro". Ecco quanto presentato tramite nota ufficiale dall'amministrazione comunale di Avella. "Si registrano aumenti di presenze nei weekend e durante eventi culturali, tra cui concerti, rappresentazioni teatrali, show e incontri con il jazz. Da cornice i luoghi della cultura: museo, palazzo ducale, anfiteatro romano, Castello di San Michele, Tombe Romane. Dal 2022 un trend in crescita, anno che ha registrato in Campania il +5% di presenze. Pur non essendo stati pubblicati sui siti ufficiali del Ministero della cultura il comune di Avella divulga i dati relativi all'anno 2023 e 2024. Anno 2023 le presenze tra i luoghi della cultura, Castello di San Michele, le Grotte di San Michele sono 12460. Anno 2024 ancora in aumento con 17679 presenze".

"Tour che mirano alla riscoperta dei luoghi e dei sapori locali"

"Si consolida la rete Host Family che continua ad accogliere studenti provenienti dalla Francia. Intese con tour operator che si occupano di incoming che hanno permesso l'arrivo ad Avella di gruppi provenienti dall' estero. Nuove intese anche a livello europeo per la definizione di programmi culturali che vedranno la nascita di un ponte tra Avella ed Atene nel 2026. Tour che mirano alla riscoperta dei luoghi e dei sapori locali. Una crescita che vede il +15% di visitatori nelle località meno conosciute tra il 2023 e il 2024. Borghi, aree interne, piccoli musei e destinazioni "slow" sono sempre più amate da chi cerca autenticità, natura e tranquillità. Il turismo di massa lascia spazio a esperienze più sostenibili, genuine e locali".