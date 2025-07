Tempi lunghi dopo lo smottamento: bloccata (a metà) la strada per Montevergine Chiuso (senza controlli) il tratto al km 3 della Provinciale dopo la frana causata da un incendio

Resta interdetta la Strada Provinciale che collega Ospedaletto d’Alpinolo al Santuario di Montevergine, dopo lo smottamento avvenuto in seguito all’incendio che ha colpito il versante Est della montagna. L'ordinanza, firmata dal presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, vieta la circolazione per motivi di sicurezza, in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza del costone danneggiato.

Massi sulla carreggiata e rischio nuovi crolli

Sabato scorso, alcuni blocchi di roccia si sono staccati dal pendio e hanno invaso la sede stradale. I detriti sono stati rimossi, ma il rischio di ulteriori distacchi resta elevato. Per questo motivo, l’apertura della strada non è ancora all’ordine del giorno. L’area interessata dallo smottamento, localizzata al chilometro 3 della Provinciale, rientra nel territorio del Comune di Mercogliano.

Funicolare potenziata per i pellegrini

L’unico modo per raggiungere il Santuario di Mamma Schiavona, in questo momento, è la funicolare. Il servizio è stato potenziato anche nei giorni feriali per agevolare l’afflusso dei pellegrini. Il collegamento su rotaia, che permette di salire in vetta in circa sette minuti, rimane l’unica alternativa al percorso a piedi.

Sopralluogo tecnico e tempi dell’intervento

Nella mattinata di ieri, i tecnici della Provincia, del Comune di Mercogliano e dell’Abbazia benedettina hanno effettuato un sopralluogo congiunto. Presenti anche l’ingegnere Nicola Sampietro e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Si attende ora il verbale tecnico che definirà i costi dell’operazione e assegnerà le responsabilità operative tra i vari enti coinvolti.

Pericolo ancora presente

Dalle prime rilevazioni è emersa la presenza di materiale roccioso ancora instabile sul versante, che potrebbe precipitare sulla strada come già accaduto. Le autorità locali confermano che la messa in sicurezza avverrà a breve e consisterà nella frantumazione delle rocce a rischio crollo e nella stabilizzazione del pendio.

Controlli difficili e accessi non autorizzati

Alcuni mezzi avrebbero raggiunto il Santuario nella giornata di domenica, nonostante l’ordinanza vigente. Il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio ha dichiarato che non sono arrivate segnalazioni ufficiali, ma ha sottolineato l’impossibilità di garantire sorveglianza continua con le poche unità disponibili. Ha precisato che il varco lasciato aperto serve esclusivamente per i mezzi di emergenza.