Borsa di studio De Matteis: ricerca scientifica e talento artistico Un riconoscimento del valore di 5.000 euro. Ecco a chi sarà destinato

Nell’ambito del consolidamento del percorso che ha già visto dare vita a progetti internazionali, la Fondazione Maria Gabriella De Matteis ha deciso di valorizzare anche i giovani meritevoli del Mezzogiorno, supportandoli nel loro percorso di crescita.

L'obiettivo dell’ente, infatti, è quello di “plasmare un futuro condiviso dove l’innovazione, la responsabilità e la fluidità disciplinare possano creare un mondo migliore per tutti”.

Istituita nel dicembre 2023, delle famiglie Ricci e De Matteis, la Fondazione avellinese nasce a seguito della prematura scomparsa di Maria Gabriella De Matteis, figura di riferimento per la comunità locale e abile manager all’interno del gruppo industriale di famiglia – oggi una delle poche realtà benefit attive in Campania. Ed è stato proprio il suo impegno nel saper leggere e affrontare con determinazione le istanze del territorio, insieme all'attiva promozione di iniziative culturali e sociali, a renderla nel tempo un punto di riferimento.

«Sostenere i giovani nello sviluppo delle proprie competenze, sogni e aspirazioni è sempre stato, per nostra madre, una priorità. In un momento storico in cui ai giovani spesso manca l’ascolto, lo spazio e la fiducia che meritano, sentiamo il dovere - anche nel nostro piccolo - di esserci, perché è nelle sfide delle nuove generazioni che risiede il futuro di tutti noi.

Desideriamo offrire un’opportunità concreta a chi coltiva una passione autentica - sia essa scientifica o artistica - affinché possa farla crescere e, un domani, contribuire a migliorare la società. Abbiamo scelto, quest’anno, di partire dall’Università di Salerno per valorizzare i talenti del territorio che ci ha dato i natali e a cui nostra madre era profondamente legata.» dichiarano Alessandra e Maria Chiara Ricci, corrispettivamente prima e secondogenita di Maria Gabriella, impegnate attivamente nella Fondazione.

Per la scelta del candidato migliore, non si terrà conto solo del suo percorso accademico, ma anche delle attività extracurriculari artistiche sviluppate fuori del contesto universitario.

Una commissione dedicata alla valutazione dei candidati - capitanata dal Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione, il Prof. Giuseppe Curigliano - prenderà in considerazione i criteri tradizionali - come la media e i crediti formativi universitari (CFU) - e assegnerà anche punti aggiuntivi a coloro che dimostreranno il loro impegno in attività culturali, artistiche, creative, di volontariato o in ambito sociale.

La Fondazione ha già stanziato, nei suoi primi 18 mesi di vita, 90.000 euro, ?investiti in borse di studio dedicate alla crescita professionale di due giovani musicisti italiani della prestigiosa orchestra giovanile internazionale, Gustav Mahler Jugendorchester, e di due ricercatori dello IEO impegnati in studi e progetti di rilevanza internazionale: il primo dedicato alla Biopsia Liquida - curato dal Dott. Carmine Valenza con Università di Harvard - e il secondo incentrato sull’identificazione di meccanismi di risposta, resistenza e tossicità degli anticorpi coniugati nei tumori solidi, capitanato dalla Dott.ssa Grazia Castellano.

Le candidature per poter accedere alla nuova borsa di studio dovranno essere inviate entro le ore 24.00 del 30 ottobre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: fondazione.mgdematteis@legalmail.it.