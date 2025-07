Avellino: il Comune precisa su 5x1000 e questione finanziaria "Il commissario e i sub-commissari stanno esaminando gli atti per una valutazione complessiva"

Nota ufficiale da parte del Comune di Avellino sull'invito al 5x1000 e sulla questione finanziaria dell'Ente: "In riferimento ad alcune notizie comparse sugli organi di informazione locale appare opportuno, quanto utile per l'intera cittadinanza, fornire alcune precisazioni. In questo periodo tante Amministrazioni, Enti e Associazioni rivolgono l'invito ai cittadini di destinare una quota infinitesimale del gettito fiscale, il 5x1000, che altrimenti andrebbe in un fondo indistinto, alle attività da ognuno svolte nei campi più diversi ma tutti attinenti a finalità socio-assistenziali. Il Comune di Avellino ha inteso, quindi, richiamare l'attenzione dei cittadini sulla possibilità di destinare tali fondi - peraltro ipotetici, di entità molto contenuta e che certamente non possono essere impiegati per finalità diverse rispetto a quelle legate alle attività svolte dai servizi sociali - a favore delle categorie più fragili della nostra Comunità. E sulla complessa questione finanziaria del Comune nessuna dichiarazione è stata rilasciata dal Commissario Prefettizio che, unitamente ai Sub-commissari, stanno esaminando atti e documenti al fine di una esatta valutazione della situazione complessiva. Infine con riferimento al personale, si chiarisce che le unità di staff, scelte a suo tempo dal Sindaco uscente, hanno cessato la propria collaborazione con il Comune contestualmente alla conclusione del mandato, come previsto dalla vigente normativa".