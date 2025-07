Avellino senza sindaco, all'alzata del Pannetto ci sarà il commissario Il Pannetto uscirà alle 20.00 dalla Chiesa dell'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione

di Paola Iandolo

Avellino è senza sindaco. Dal 21 luglio - da soli quattro giorni - si è insediato il commissario prefettizio a Piazza del Popolo, Giuliana Perrotta che prenderà parte alla tradizionale e sentita cerimonia dell'alzata del Pannetto in onore di Sant’Anna. Sarà l’occasione pubblica per presentarsi agli avellinesi. La rappresentante di Governo si affaccerà dal balcone del Palazzo Vescovile, in Piazza Libertà, accanto al Vescovo Arturo Aiello e probabilmente rivolgerà il suo primo saluto alla cittadinanza.

Domani i cittadini sono invitati a radunarsi in piazza Duomo entro le 19:45. Il pannetto uscirà dalla Chiesa dell'Arciconfraternita alle ore 20.00, segnando l'inizio del corteo. Questo sarà composto dai membri dell'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione di Avellino, dalle autorità civili e militari e dai fedeli. Ad arricchire il corteo, ci saranno anche i figuranti del Palio della Botte Avellino.

Il percorso del corteo attraverserà il centro storico di Avellino, passando per le seguenti strade: via Duomo, piazza Amendola, via Nappi, via Episcopio e via Rifugio, fino a raggiungere piazza Libertà. Durante il cammino, il corteo farà tappa davanti alla Chiesa di Sant'Anna, un momento particolarmente significativo per la comunità e la città di Avellino che da oltre 300 anni gli avellinesi rivolgono alla Mamma Celeste.