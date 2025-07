VIDEO | Avellino: l'alzata del Pannetto dell'Assunta Le parole del Vescovo Aiello e del commissario prefettizio Perrotta

Alzata del Pannetto dell'Assunta con Piazza della Libertà gremita e con le parole del Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, e del commissario prefettizio, Giuliana Perrotta, dal balcone del Palazzo Vescovile. Come nell'intervista al Duomo, il commissario prefettizio ha ribadito l'impegno nel mandato con il focus in particolar modo sull'aspetto economico dell'amministrazione. In mattinata c'è stato un incontro con il Vescovo con "l'opportunità di discutere della situazione attuale della città di Avellino, affrontando temi di rilevanza per la comunità e per il futuro del capoluogo irpino": così in una nota di Palazzo di Città è stato sottolineato il confronto tra il commissario Perrotta e monsignor Aiello. Ecco il video dell'alzata del Pannetto dell'Assunta ad Avellino.

Il programma

Alla fine della Santa Messa in onore di Sant' Anna al Duomo, il Pannetto è uscito dalla Chiesa dell'Arciconfraternita segnando l'inizio del Corteo, a cui hanno preso parte i membri dell' Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, le autorità civili e militari e i fedeli. Ad arricchire il corteo c'erano anche i figuranti del Palio Della Botte con sbandieratori e tamburieri.