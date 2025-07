Zanzare e West Nile, al via la disinfestazione a Pietrastornina Prevenzione, Comune e Asl in campo: siamo sempre in campo per il bene comune

Come attività di prevenzione al virus West Nile e per il contenimento più in generale delle zanzare, il Comune di Pietrastornina ha avviato una disinfestazione contro le zanzare per i prossimi giorni. In riferimento alla richiesta del gruppo consiliare di minoranza riguardante presunti interventi di disinfestazione non effettuati, l’Amministrazione Comunale di Pietrastornina intende precisare quanto segue:

L’Amministrazione, in collaborazione con l’ASL competente, ha già eseguito la quarta disinfestazione adulticida il 15 luglio 2025, come previsto dal programma e documentato ufficialmente.

Il prossimo intervento è programmato per il 12 agosto 2025 alle ore 4:00, all’interno di un calendario di azioni coordinate per la prevenzione e il contenimento della diffusione delle zanzare, comprese quelle potenzialmente portatrici di West Nile Virus.

Nessun allarme: i fatti smentiscono le polemiche

È spiacevole constatare come, ancora una volta, vengano diffuse notizie infondate e dichiarazioni sui media non corrispondenti alla realtà dei fatti, che provocano soltanto ingiustificata preoccupazione tra la cittadinanza.

Tutela della salute pubblica: l’impegno continua

L’Amministrazione smentisce categoricamente ogni accusa di inerzia o disattenzione e ribadisce il proprio impegno costante e responsabile nella tutela della salute pubblica, nel rispetto delle linee guida sanitarie e delle tempistiche fissate dagli enti preposti. Si invita pertanto tutta la cittadinanza a collaborare per il bene comune, evitando strumentalizzazioni che non giovano alla sicurezza e alla serenità della comunità di Pietrastornina.