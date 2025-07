Avellino, la riapertura del Ponte della Ferriera: slitta ancora Potrebbe essere riaperto intorno alla metà di agosto, dopo il completamento dell'asfalto

di Paola Iandolo

Slita ancora l'apertura al traffico del Ponte della Ferriera. Si dovrà attendere qualche altro giorno per la riapertura dell’ottocentesco ponte monumentale di Largo Ferriera. Il cronoprogramma annunciato dall'ex sindaca Laura Nargi, con il ritorno alla circolazione veicolare sul viadotto dal 31 luglio slitta ancora, anche se solo di qualche altro giorno.

Occorre completare i marciapiedi. Un’altra settimana servirà poi per permettere la realizzazione dei lavori di ripavimentazione prevista per la strada lungo via Due Principati, dove è stato programmato un intervento manutentivo straordinario con un ulteriore appalto. La messa in sicurezza del ponte è comunque alle battute finali.

Stamattina i tecnici hanno tenuto un briefing nel cantiere. Una volta riaperto al traffico, il viadotto progettato da Luigi Oberty sarà interessato dalle ultime opere esterne di ripulitura, in attesa che la prossima amministrazione decida come riorganizzare la circolazione tra la parte sud e il centro della città.