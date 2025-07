Virus del Nilo, la circolare dell'Asl Avellino: segnalate carcasse volatili La comunicazione

Continua a salire il bilancio delle persone contagiate dal virus nel nostro Paese: si registrano nuovi casi in Lazio, Lombardia e Campania. Da inizio anno le vittime sono nove. Sono scattate le bonifiche sul territorio e anche le misure di prevenzione rispetto alle donazioni di sangue. Medici e autorità sanitarie, comunque, invitano a evitare allarmismi

Attenzione alta ma senza allarmismo sulla circolazione del Virus West Nile anche in Irpinia. L’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in linea con la circolare ministeriale e le indicazioni regionali, ha attivato tutte le misure previste dal Piano Nazionale per il controllo dell’Arbovirosi tramite l’attività del Dipartimento di Prevenzione.

Alla luce delle recenti positività di cittadini campani al virus West Nile (WNV), e in coerenza con quanta previsto dal Piano Nazionale e Regionale Integrato di Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020- 2025, è stato intensificato il monitoraggio della circolazione virale in ambito animale (uccelli e cavalli) e tramite la sorveglianza entomologica. Lo comunica l’Asl di Avellino.

A tal fine il cittadino può assumere un ruolo cruciale nell’intensificazione della sorveglianza passiva per WND, segnalando moria o carcasse di volatili con una semplice segnalazione telefonica. Il Cittadino che dovesse rinvenire una carcassa di volatile domestico o selvatico, o parti di esso, dovrà effettuare immediata segnalazione alla Sala Operativa Unica Regionale chiamando il numero verde 800232525.