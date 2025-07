West Nile, caso sospetto al Moscati: è un 86enne del napoletano Avellino. Verifiche in corso nel reparto di malattie infettive

West Nile, caso sospetto ad Avellino. Si tratta di un 86enne che è stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino per sospetta infezione da West Nile. I laboratori del reparto di malattie infettive stanno eseguendo una serie di ulteriori test dopo che quelli effettuati subito dopo l'arrivo in ospedale avevano dato esiti discordanti. Verifiche da completare per accertare se realmente si tratta di un caso di west nile.Il sospetto contagiato è un 86enne del napoletano con altre patologie.