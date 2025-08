Cgil incontra Emergency ad Avellino: ecco il programma Attraverso una realtà virtuale si potrà visitare l'ospedale dei bambini in Uganda

La Cgil di Avellino in un incontro aperto al pubblico incontra Emergency. "Grazie ai visori di Emergency sarà possibile vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale che consentirà di visitare l'ospedale dei bambini in Uganda: in particolare il centro di chirurgia pediatrica di Emergency a Entebbe.

Si potrà salire a bordo della Life Support: la nave di Emergency per salvare vite nel Mediterraneo.

L'appuntamento è per martedì 5 agosto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00 in via Italia 40 ad Avellino.