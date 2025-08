West Nile: altri due casi sospetti ad Avellino: esami in corso al Moscati Sale a 3 il numero di casi sospetti nell'ospedale di Avellino. Leone: nessun allarme virus del Nilo

Altri due casi sospetti al Moscati di Avellino per il virus del Nilo. Si tratta di un 74enne e una 73enne del napoletano, arrivati nel pronto soccorso di contrada Amoretta . Test in corso nel reparto di malattie infettive guidato dal dottore Sebastiano Leone. Ieri il primo caso. Ieri al Moscati era arrivato un 86enne sempre del napoletano , ma sono ancora in corso le verifiche per ottenere la certezza. "Nessun allarme - spiega Leone-. Sono in corso le verifiche, ma nella nostra provincia non si segnalano casi di residenti. Bisogna ricordare che la West Nile non è un’infezione che può essere trasmessa da uomo ad uomo e che nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti fragili, con patologie pregresse.