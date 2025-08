West Nile: scatta la disinfestazione di notte ad Avellino: ecco le date Due le date tra agosto e settembre. La prima l'11 agosto

West Nile, scatta la disinfestazione anche ad Avellino. Due le date previste per le operazioni predisposte dall'Asl nel capoluogo, ma che sono state programmate anche su tutto il territorio provinciale .

Operazione notturna

Il piano predisposto contro la proliferazione delle zanzare è a cura dell’ASL di Avellino – Dipartimento di Prevenzione e prevede interventi notturni ad Avellino lunedì 11 Agosto 2025 e Mercoledì 10 Settembre 2025, sempre in orario notturno.

Le operazioni interesseranno tutto il territorio comunale di Avellino e provincia e l'ASL ha fornito un elenco articolato comune per Comune per informare tutti i cittadini.

SI RACCOMANDA DI: Tenere chiuse porte e finestre; Non lasciare alimenti o indumenti all’aperto. Rientrare animali domestici, giochi e ciotole, Non sostare all’esterno durante e subito dopo il trattamento. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato.

Intervento promosso nell’ambito del piano di sanificazione ambientale per la tutela della salute pubblica.