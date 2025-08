Solofra: scatta il nuovo dispositivo di transito per la Galleria Montepergola Interdizione totale del transito in direzione di Avellino dalle 10 alle 14

Nel rispetto di quanto definito durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (tenutosi sotto l’egida della Prefettura di Avellino lo scorso 17 luglio) e come già comunicato in contestualità (in calce), a partire da lunedì 4 agosto prenderà il via nuovo dispositivo di transito in corrispondenza della galleria Monte Pergola del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, allo scopo di agevolare gli spostamenti dei mezzi pesanti del comparto delle Aziende Conserviere.

Nel dettaglio la nuova regolamentazione della circolazione prevedrà, tra lunedì 4 agosto e venerdì 5 settembre, nella fascia oraria 10.00-14.00 dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi:

- l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili;

- per motivi di sicurezza, nella medesima fascia oraria, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco.

Durante tale periodo, Anas garantirà un presidio straordinario in corrispondenza dello svincolo di Solofra, anche per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo ad oggi in vigore.