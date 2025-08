Avellino Moscati: è Mario Ardovino il nuovo primario di ostetricia e ginecologia Da ieri il medico 43enne alla guida dell'Uoc: "Orgoglioso di lavorare nella mia comunità

Da ieri, primo agosto, il dottore Mario Ardovino è ufficialmente il nuovo Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, dell'azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Avellinese doc, 43 anni, lauretato e specializzato presso l'università di Napoli, Mario Ardovino è pronto a guidare la squadra di medici e sanitari, ostetriche e infermieri del polo sanitario di contrada Amoretta. Vincitore di concorso negli scorsi mesi è entrato in carica ieri ed è pronto a traghettare l'unità verso nuovi brillanti traguardi e risultati. Dopo la laurea, conseguita a 23 anni, il dottore Ardovino si è specializzato per iniziare una lunga gavetta.

Onorato e orgoglioso di lavorare al Moscati

"Sono onorato e orgoglioso di poter lavorare nella mia terra, tra la mia gente - racconta emozionato il dottore Ardovino -. Vivo questo momento come una partenza, più che come un traguardo. Penso ai tanti brillanti risultati raggiunti da questo reparto e penso già ai nuovi traguardi da raggiungere. Posso contare su squadra solida, composta da brillanti professionisti con cui sapremo garantire standard sempre più alti per il nostro settore di cura e assistenza. Penso alla chirurgia robotica, al parto in acqua e alle altre eccellenze già realizzate nella nostra unità e da potenziare ulteriormente. Ma non solo. La nostra mission sarà l'eccellenza e l'efficacia, partendo sempre dalla cura e assistenza delle nostre pazienti. C'è tanto da fare e sono entusiasta nel raccogliere questo testimone, che porterò avanti con immenso orgoglio e impegno, per garantire alla nostra azienda risultati e traguardi sempre più importanti". Intanto a giorni è previsto l'arrivo al Moscati del nuovo manager. Si tratta del dottore Germano Perito, che prenderà a giorni il posto del manager Renato Pizzuti.