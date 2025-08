Sant'Angelo dei Lombardi intitola una strada all'imprenditore Antonio Verderosa Scomparso due anni fa, ha segnato un'epoca per lo sviluppo industriale in Irpinia

Ha segnato un'epoca per lo sviluppo industriale in Irpinia. E ora la sua terra lo ricorda intitolandogli una strada. L'esempio di Antonio Verderosa, galantuomo del mondo dell'impresa, leader indiscusso alla guida di Confindustria Avellino, resta sempre vivo. Due anni fa la sua scomparsa che ha lasciato un vuoto, non solo la famiglia ma l'Irpinia e la Campania hanno perso un punto di riferimento importante. E stamane è arrivato l'annuncio dell'amministrazione comunale di Sant'Angelo dei Lombardi, la sua terra natìa.

"L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi è lieta di comunicare alla cittadinanza che martedì 5 agosto 2025 il Consiglio Comunale si ritroverà, alle ore 19, per consegnare il decreto e la delibera di intitolazione della strada su cui insiste l’ex stabilimento MIVE alla memoria di Antonino Verderosa, per tutti Tonino, alla famiglia. Un grande santangiolese, venuto a mancare due anni fa, un imprenditore illuminato e coraggioso che tanto ha dato alla sua comunità, all’Alta Irpinia tutta, alla provincia di Avellino. Ai lavori del Consiglio seguirà l’intitolazione della strada davanti al vecchio stabilimento MIVE, quindi alle ore 20, presso l’Abbazia del Goleto, si terrà un breve e intenso momento di ricordo a cura della famiglia del compianto Tonino, degli amici più cari e delle autorità".