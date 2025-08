Galleria Monte Pergola, Galdieri (AVS): "Viviamo nell'indifferenza" "Ennesimo schiaffo per la comunità che riguarda tutta l'Avellino-Salerno"

"Rieccoci con lo stop parziale alla Galleria Monte Pergola. Siamo stanchi perché l'Irpinia e tutta la Valle dell'Irno vengono continuamente schiaffeggiate". Così si è espresso Alfredo Galdieri di Alleanza Verdi Sinistra Montoro sulla nuova chiusura della Galleria Monte Pergola da domani 4 agosto fino a sabato 6 settembre dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì.

"È ora di dire basta"

"C'è indifferenza totale rispetto alle necessità dei cittadini sul territorio. - ha spiegato a OttoChannel - Canale 16 - Non solo la chiusura a tutti i veicoli tranne i mezzi pesanti, ma anche quella ai vettori del trasporto pubblico, da AIR Campania, SITA e altre aziende. C'è indifferenza, un trattare i cittadini come numeri asettici limitando i diritti basilari. A questo va aggiunto che tutta l'Avellino-Salerno è diventata piena di ostacoli con pericoli seri e con un concreto problema di sicurezza. Ci sono cittadini di serie A e di serie B. Il Governo, ma non solo, anche chi deve gestire il governo del territorio, ci trattano come cittadini di serie B. Non è ammissibile, non è accettabile. Siamo cittadini con le nostre speranze. La questione del Monte Pergola e in generale dell'Avellino-Salerno mette in discussione la vita in virtù anche della chiusura del Pronto Soccorso a Solofra. C'è la corsa contro il tempo di ambulanze per trasportare le persone che lottano tra la vita e la morte nel nostro territorio. Lo Stato è andato oltre. Ha deciso di togliere il diritto alla vita ai cittadini della nostra comunità. È ora di dire basta".