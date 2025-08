Avellino cancella i simboli della sua storia: addio all'albero di rione Corea L'albero secolare era ormai un simbolo di una parte della città, perché è stato abbattuto?

C'è sconforto e amarezza nella segnalazione di un nostro lettore che ci ha confermato l'abbattimento di un albero secolare che era il simbolo del rione Corea a ridosso di via Piave e della Dante Alighieri. "E questa sarebbe l'attenzione per il verde?", chiede in maniera retorica il lettore, che ricorda come quell'albero era il simbolo di una parte della città. Peccato che sia finita così. Speriamo che dal comune ci arrivino chiarimenti rispetto ad un abbattimento che agli abitanti della zona è parco incomprensibile e inutile.

"Quell'albero poteva essere salvato anche se si sta attuando il progetto per il nuovo campus scolastico. Si era detto che c'era tanta attenzione al verde ma non mi sembra proprio...".