L'arianese Francesca Albanese riceve le chiavi della città di Bari Per il suo impegno incessante a tutela dei diritti del popolo palestinese

A Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu, di Ariano Irpino, ha ricevuto le chiavi della città di Bari, per il suo impegno incessante a tutela dei diritti del popolo palestinese.

Si moltiplicano le iniziative di vicinanza, affetto e solidarietà da parte delle amministrazioni comunali, in tutta Italia verso verso Albanese. Il motto è unanime: "Non resteremo seduti e in silenzio. Nonn sei sola".

Il sindaco Vito Leccese: "Per il suo impegno incessante a tutela dei diritti del popolo palestinese.

Bari, città di pace, è al suo fianco nel riaffermare la centralità del diritto internazionale e denunciare la brutalità e la barbarie che da quasi due anni si consumano sui civili inermi nella Striscia di Gaza".

Lorenzo Tosa, giornalista e scrittore, afferma: "Ora è ufficiale. Con una cerimonia pubblica e simbolica di enorme rilevanza politica e umana, il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato le chiavi della Città di Bari a Francesca Albanese, relatrice Onu per i Territori palestinesi occupati, sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti per aver denunciato il genocidio in atto a Gaza.

Mentre Trump la minaccia apertamente, la Presidente Meloni tace di fronte a una patriota (vera) sotto sanzione da parte di uno Stato (fatto senza precedenti) e addirittura il suo partito vorrebbe impedirle di parlare nel Parlamento italiano, il Comune di Bari ha fatto qualcosa che resterà nella Storia di questi tempi e della città.

Ha accolto, abbracciato, premiato e riconosciuto anche formalmente una delle donne italiane più intelligenti e coraggiose che abbiamo al mondo. E a cui Bari ha appena consegnato le sue chiavi. Congratulazioni a Francesca Albanese per il lavoro necessario che fa in condizioni difficilissime.

Con l’augurio che arrivi anche un altro premio: il Nobel per la Pace. E grazie al sindaco Leccese per tutto questo".