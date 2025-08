De Luca: "De Mita in campo fino a 94 anni, io un adolescente: ci rivedremo" Il governatore De Luca ad Avellino ai dirigenti medici e sanitari: siate sempre persone libere

"Abbiamo davanti ancora un altro quarto di secolo, avremo dunque modo di tornare a rivederci". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad Avellino alla inaugurazione del nuovo sitema robotizzato per la gestione del ciclo del farmaco dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati". Nel suo intervento, De Luca ha richiamato la figura di Ciriaco De Mita, il leader democristiano scomparso il 26 maggio del 20022: "E' stato in campo fino a 94 anni, nei suoi confronti oggi io sono un adolescente". Nel suo intervento il governatore ha salutato medici e primari, amministratori e sanitari dell'azienda irpina dicendo: state sempre a testa alta e siate uomini e donne liberi. Nella mia attività politica non ho mai creato e dato spazio a clientele, ma ho sempre premiato il merito. Soprattutto nella sanità, dove se sbagliamo a pagarne le spese sono le persone più disagiate e povere".