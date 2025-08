Caos e disagi sul Raccordo, riunione in Prefettura: si pensa alla modifica orari Nei prossimi giorni l'avvio del monitoraggio traffico tir e mezzi pesanti

Dopo il primo giorno di stop per la galleria di Solofra, il prefetto Rossana Riflesso ha convocato sindaci, amministratori, forze dell'ordine e Anas per fare il punto della situazione e rispondere alle esgienze dei primi cittadini dei territori che ricadono nel tratto del Raccordo interessato dai lavori. Oggi pomeriggio dalla riunione è emerso un primo elemento da tenere in considerazione. Quello relativo agli orari decisi per la chiusura della Galleria dalle 10 alle 14 in direzione Avellino. Perché da una analisi è emerso che in quella fascia oraria il traffico non è prevalente, dunque nei prossimi giorni si procedere con una valutazione da parte delle forze dell'ordine, dopodiché si potrà pensare di modificare l'orario di interruzione.

Presenti alla riunione, fra gli altri, Nicola Moretti, sindaco di Solofra: "Sarà verificato il traffico negli orari diversi - ha precisato - Perché la mattina ci sono meno camion rispetto il pomeriggio/sera". E sui percorsi alternativi ha detto: "Purtroppo percorsi alternativi non ce ne sono. Si possono verificare modifiche sugli orari, ma il percorso alternativo resta solo quello".

Al tavolo in Prefettura anche il presidente della Provincia Rizieri Buonopane: la riunione di oggi ha rappresentato anche un modo per confrontarci. Ieri è stato il primo giorno di chiusura che ha creato maggiori disagi soprattutto a Montoro e Solofra, ma era anche prevedibile. I sindaci e Anas si sono immaginati una serie di attività. Prima di tutto la modifica degli orari. E poi dispositivi di controllo. Anas ha assunto anche un altro impegno che è quello di accelerare con i tempi di consegna dei lavori".