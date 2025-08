Avellino e la sua Patrona: Ferragosto con le celebrazioni per la Madonna Assunta Il programma

Con la Cerimonia di Ostensione della Celeste Patrona officiata domenica sera nella Cattedrale del Duomo da Mons. Pasquale Iannuzzo, Vicario generale della Diocesi di Avellino, sono iniziate le solenni celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria, Celeste Regina della città di Avellino.

Quest’anno, i solenni festeggiamenti assumeono un significato particolare, poichè coincidono con l’ Anno Santo: per l’occasione, la Cattedrale di Avellino è pronta ad accogliere tutti i pellegrini, in particolare quelli della Diocesi, in quanto il Duomo è l’unica Chiesa giubilare della Diocesi di Avellino. Attraversare la porta principale vorrà dunque dire venire a venerare Maria con la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria, attraverso le modalità stabilite dalla Santa Chiesa.

Questa è la festa della Diocesi, comunemente chiamata “Festa dell’Assunta”, ritenuta come l’evento dell’anno per il popolo avellinese, che la sente “propria” e che, a gran voce, richiama la sua Mamma Celeste.

L’ Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione e la Chiesa Cattedrale “Maria SS. Assunta in Cielo”,hanno reso pubblico il Programma Religioso dei solenni festeggiamenti in onore della Patrona di Avellino in vista dell’appuntamento clou della processione del 15 agosto.

Nella Cattedrale di Avellino, da questa sera, comincia il Solenne Novenario in onore della Beata Maria Assunta in Cielo, che ci conduce alla grande festa del 15 agosto. Dal 6 al 14 Agosto, ogni sera, vi sarà la recita del Santo Rosario e della Novena.

Alle ore 19.00, le Sante Messe con omelia saranno officiate dal vicario generale della Diocesi, Mons. Pasquale Iannuzzo.

Domenica 10, la Santa Messa sarà officiata da S.E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo di Ariano I. - Lacedonia;

Mercoledì 13, sarà officiata da S.E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola;

nella Santa Vigilia del 14, 59° anniversario dell' Incoronazione, omaggio floreale della città alla Celeste Patrona e solenne concelebrazione Eucaristica officiata da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, alla presenza delle autorità civili.

In occasione del periodo del Solenne Novenario, la Chiesa Cattedrale e la Chiesa dell' Immacolata Concezione, resteranno aperte almeno fino alle ore 23.00, per permettere a tutti di far visita alla Celeste Patrona ed alla mostra "Avellino sotto il Manto dell' Assunta.

Da premettere che l'accesso al varco ZTL, resterà libero fino alle ore 22.00, per consentire con più facilità di far salire le persone, ma resterà in vigore il divieto di sosta nella piazza Duomo. "Accorrete in tanti ai piedi della Celeste Patrona. A Voi tutti, un caro saluto e buone festività dell' Assunta", commenta monsignore Iannuzzo.