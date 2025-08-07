Movida Avellino, da stasera scatta la Ztl viale Italia - Via De Conciliis Nuova zona pedonale dalle 23 alle 5 del mattino, dal giovedì alla domenica

Movida fracassona, arriva la nuova Ztl in centro ad Avellino, che impone il disco rosso alle auto a partire dalle ore 23 fino alle 5 del mattino tutte le sere, dal giovedì alla domenica, tra viale Italia, via De Conciliis e traverse. Ma non solo. Ridefinito anche il perimetro della zona a traffico limitato del centro storico.

Ztl Avellino, centro storico: ecco i varchi attivi

L’istituzione dei nuovi varchi, fa sapere la Polizia Municipale di Avellino, vedranno l’attivazione delle Ztl in:

via Nappi;

via Chiesa Conservatorio;

via Conservatorio delle Oblate;

varco Rampa San Modestino intersezione con via San Francesco Saverio.

Specifica, importante, per i residenti compresi nelle zone coperte dalle limitazioni: «Atteso che la zona interessata risulta ricompresa nella precedente delimitazione, i residenti già autorizzati nonché i titolari di permessi (disabili, carico e scarico, ecc.) non dovranno espletare alcuna nuova formalità».

Ztl a Viale Italia e via De Conciliis. I nuovi varchi:

via Cassitto;

via De Conciliis con intersezione via Colombo;

Viale Italia con intersezione con via Sellitto.

Per quanto riguarda i varchi di Via De Conciliis e di Viale Italia, questi verranno attivati in via sperimentale esclusivamente nel periodo ricompreso dal giovedì alla domenica e dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, salvo ulteriori modifiche. I residenti potranno, nel termine di trenta giorni dall’attivazione, chiedere l’inserimento nella White List mentre i titolari di altri permessi verranno inseriti di ufficio. L’attivazione della Ztl avrà inizio con “un periodo di pre-esercizio di 30 giorni” da giovedì 7 agosto 2025, concluso il quale il dispositivo entrerà definitivamente in vigore.