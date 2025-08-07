Movida Avellino, da stasera scatta la Ztl viale Italia - Via De Conciliis

Nuova zona pedonale dalle 23 alle 5 del mattino, dal giovedì alla domenica

movida avellino da stasera scatta la ztl viale italia via de conciliis
Avellino.  

Movida fracassona, arriva la nuova Ztl in centro ad Avellino, che impone il disco rosso alle auto a partire dalle ore 23 fino alle 5 del mattino tutte le sere, dal giovedì alla domenica, tra viale Italia, via De Conciliis e traverse. Ma non solo. Ridefinito anche il perimetro della zona a traffico limitato del centro storico. 

Ztl Avellino, centro storico: ecco i varchi attivi

L’istituzione dei nuovi varchi, fa sapere la Polizia Municipale di Avellino, vedranno l’attivazione delle Ztl in:

via Nappi;
via Chiesa Conservatorio;
via Conservatorio delle Oblate;
varco Rampa San Modestino intersezione con via San Francesco Saverio.

Specifica, importante, per i residenti compresi nelle zone coperte dalle limitazioni: «Atteso che la zona interessata risulta ricompresa nella precedente delimitazione, i residenti già autorizzati nonché i titolari di permessi (disabili, carico e scarico, ecc.) non dovranno espletare alcuna nuova formalità».

Ztl a Viale Italia e via De Conciliis. I nuovi varchi:

via Cassitto;
via De Conciliis con intersezione via Colombo;
Viale Italia con intersezione con via Sellitto.

Per quanto riguarda i varchi di Via De Conciliis e di Viale Italia, questi verranno attivati in via sperimentale esclusivamente nel periodo ricompreso dal giovedì alla domenica e dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, salvo ulteriori modifiche. I residenti potranno, nel termine di trenta giorni dall’attivazione, chiedere l’inserimento nella White List mentre i titolari di altri permessi verranno inseriti di ufficio. L’attivazione della Ztl avrà inizio con “un periodo di pre-esercizio di 30 giorni” da giovedì 7 agosto 2025, concluso il quale il dispositivo entrerà definitivamente in vigore.

Ultime Notizie