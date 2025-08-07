Avellino, la Camera di Commercio Irpinia Sannio ha installato 3 defibrillatori Installazione tesa ad offrire una tempestiva terapia salvavita

di Paola Iandolo

Installati i defibrillatori davanti alle sedi della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Installazione tesa ad offrire una tempestiva terapia salvavita a chiunque venga colpito da un arresto cardiaco improvviso e contribuire a creare una rete di soccorso efficace e integrata con i servizi di emergenza già presenti sul territorio.

Con queste finalità la Camera di Commercio Irpinia Sannio ha dotato le sedi camerali di defibrillatori automatici, in grado di ripristinare il normale battito del cuore in una persona colpita da arresto cardiaco. I defibrillatori sono disponbili presso le sedi di Avellino in piazza duomo n.5 e in Viale Cassitto n.7 e presso la sede di Benevento in Piazza IV Novembre n.1.