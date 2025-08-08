Avellino, Pippo il cane di quartiere ha ricevuto il carrellino Alla raccolta fondi hanno risposto tanti avellinesi che tengono a cuore le sorti di Pippo

di Paola Iandolo

Pippo ha ricevuto il carrellino e avrà le cure di cui ha bisogno, grazie alla generosità, all’affetto e all’attenzione di tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi lanciata dopo l'investimento avvenuto nei pressi di via Campane.Pippo non è solo un cane, è un simbolo della città e alla gara di solidarietà hanno partecipato davvero tanti avellinesi.

In tanti sperano che Pippo possa riprendersi quanto prima dopo la spiacevole avventura e dopo l'intervento chirurgico per limitare le fratture riportate nell'investimento. Ora i volontari che si stanno prendendo cura di Pippo proveranno a rimetterlo in piedi