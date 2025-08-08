Mario Ferrante: "Lascio questo incarico con orgoglio per i risultati raggiunti" Ringraziamento di fine mandato da parte del direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante

"Con la conclusione del mio mandato come direttore generale dell’azienda sanitaria locale di Avellino, desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutte le persone che, in questi anni, hanno condiviso con me un percorso intenso, impegnativo e ricco di significato".

Lo scrive in un nota il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante nel giorno del congedo.

"Ringrazio il personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario per la professionalità, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche nei momenti più difficili.

Insieme abbiamo affrontato sfide complesse, lavorando con l’unico obiettivo di garantire il diritto alla salute e servizi di qualità a tutta la comunità.

Un ringraziamento particolare va ai colleghi della direzione atrategica, ai direttori di distretto, ai responsabili di struttura e a tutti coloro che hanno contribuito, con competenza e spirito di squadra, al miglioramento continuo dell’organizzazione.

Ringrazio le istituzioni, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e tutti gli attori del territorio per la collaborazione e il dialogo costruttivo che hanno accompagnato questo mandato.

Lascio questo incarico con orgoglio - conclude Mario Ferrante - per i risultati raggiunti e con gratitudine per l’esperienza umana e professionale". E nelle aree interne a partire da Ariano Irpino la Frangipane-Bellizzi, i risultati raggiunti grazie al suo coraggio e determinazione sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente non per merito della politica ma da parte di un manager, prima di tutto uomo che ha saputo battersi con tenacia, mettendo in atto spesso anche scelte drastiche, severe e coraggiose.