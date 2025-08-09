Avellino: addio a Benedetto Fusco, il prefetto galantuomo Da Romeo D'Adamo riceviamo e pubblichiamo

Benedetto Fusco, il Prefetto galantuomo, cordiale e raffinato, ci ha lasciato. Alla Chiesa del Rosario, l'estremo saluto, dopo una vita al servizio delle istituzioni. È stato Prefetto a Foggia, Benevento e Potenza. È stato vice Prefetto di Avellino, e componente della Commissione Straordinaria presso la Provincia di Avellino, composta dal dott. Sbrescia, dal dott. Freda e dal dott. Fusco.

Il 1973 è stato l’anno in cui ho partecipato al Concorso per ragioniere della Provincia di Avellino.

Lo ricordo con grande affetto e per i suoi valori indiscussi sia professionali che umani. Molto legato alla sua Terra di origine, Avella, non ha perso mai i contatti con quella realtà che amava moltissimo.

Amava la natura, la caccia era la sua passione. E’ stato marito, padre e nonno affettuoso e sensibile. Passeggiava lungo il Corso, intrattenendosi con amici e conoscenti. Assiduo lettore de “Il Mattino”, si distingueva per il suo amore per la cultura e per il garbo innato e signorile.

Un abbraccio affettuoso al nipote avv. Francesco Todisco.



Romeo D’Adamo