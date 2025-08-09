Incendio Vesuvio, fuoco visibile da Montevergine: notte da incubo Gli esperti dell'osservatorio: terribile incendio

"In questo scatto ripreso dalla nostra webcam, il terribile incendio che sta interessando il Vesuvio". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine, a Mercogliano in provincia di Avellino, mostrano l'immagine della scorsa notte con fiamme alte nel vesuviano. Un vasto incendio, divampato nel pomeriggio di ieri nei boschi di Terzigno, ha interessato in il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, tra Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente risalito il crinale. Le squadre antincendio a terra e i mezzi aerei hanno operato fino al calare del sole, quando, per motivi di sicurezza, ogni intervento e' stato sospeso.

Canadair in volo

Stamani, dalle 5.20 e' attiva la cabina di comando al campo sportivo di Terzigno, mentre i mezzi aerei regionali dalle 6 hanno ricominciato l'azione di spegnimemento insieme a 3 dei 4 Canadair previsti. E' stato attivato un tavolo permanente in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza. "Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione - dice il presidente del Parco, Raffaele De Luca - e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano".