Ztl tra Via Trinità e vicolo Conservatorio, è rivolta: "E' attiva di mattina"

Avellino, la nota dell'Unione Consumatori

L'Unione Nazionale Consumatori di Avellino denunciano, ancora una volta, l'approssimazione  delle scelte dell'Amministrazione Comunale delle scelte legate alla mobilità in città.Già nel recente passato , con la scelta di installare una Ztl  in via L.Amabile , aveva penalizzato tantissimi cittadini automobilisti con multe salate perchè lo strumento di controllo era poco visibile, per fortuna poi è stato rimosso. Oggi , siamo costretti ad evidenziare  un'altra ztl posta in maniera poco chiara ed inopportuna. Ci riferiamo a quella Ztl installata da poco ,tra via Trinità e vicolo Conservatorio, tra l'altro unica attiva nella mattinata. Abbiamo , come Unione Nazionale Consumatori, ricevuto decine di telefonate da utenti automobilisti, perchè il divieto appare all'improvviso e non si capisce bene  da che parte andare per non incorrere nella multa.Per cui , come Unione Nazionale Consumatori Le chiediamo di rendere più chiaro il dispositivo e di annullare le  ingiuste multe irrogate.
Unione Nazionale Consumatori Avellino
 

