Tenta la truffa dello specchietto a un'anziana di Contrada ma finisce nei guai L'uomo è fuggito ma è stato denunciato: si tratta di un 42enne irpino

I Carabinieri della Stazione di Forino, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 42enne della provincia di Avellino ritenuto responsabile del reato di “truffa”.

Nella circostanza, il predetto già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato nel comune di Contrada di far credere ad una persona anziana di aver subito un danno al suo veicolo.

L’immediato intervento dei Carabinieri, metteva in fuga il truffatore che attraverso una serie di accertamenti è stato poi identificato.

Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità in episodi simili commessi ai danni di altri automobilisti.

Questo tipo di truffa è purtroppo molto diffuso: un raggiro ben noto, finalizzato a ottenere denaro facile sfruttando la buona fede degli automobilisti. La dinamica è quasi sempre la stessa. Tutto inizia con un colpo secco, spesso appena percepibile, inferto all’auto della vittima designata, seguito da colpi di clacson o lampeggianti per indurla a fermarsi. A quel punto, il sedicente danneggiato sostiene di aver subito un danno allo specchietto o a una parte della carrozzeria, mostrando un segno già provocato in precedenza per avvalorare la sua versione.

I truffatori contano sulla convenienza, per l’automobilista, di chiudere la questione con un pagamento immediato (in genere tra i 50 e i 200 euro) evitando così la compilazione della constatazione amichevole e il coinvolgimento dell’assicurazione.

Qualora si abbia il sospetto di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa, è fondamentale contattare senza esitazione le Forze dell’Ordine: l’intervento tempestivo, oltre a evitare il raggiro, consente di verificare eventuali danni causati dai malfattori e di acquisire elementi utili alle indagini.