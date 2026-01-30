È la vigilia di Avellino-Cesena: Le Borgne sempre più vicino Alle 15 la sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

Izzo ai box per la lesione al soleo con il via del ciclo delle terapie e di un recupero stimato sui 30-40 giorni, la conferma delle assenze di Kumi e Insigne e con Simic squalificato. Rebus difensivo da sciogliere per Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino ospitare il Cesena, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Sarà match fondamentale per i lupi, reduci da due sconfitte consecutive e chiamati alla reazione in termini emotivi e tecnici nella gara contro i romagnoli. Ballottaggio Besaggio-Palumbo a centrocampo con Sounas e Palmiero lanciati verso la maglia da titolare per completare il reparto. Sul mercato prosegue la ricerca di un attaccante con Le Borgne pronto per l'ingresso in mediana: impasse dopo una trattativa entrata nel vivo ad inizio mercato e riaccesa negli ultimi giorni per il transalpino classe 2006, di proprietà del Como.

