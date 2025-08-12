Ferragosto ad Avellino: riti, processione e concerto per la Madonna Assunta Il piano di contenimento della spesa azzera fuochi, concertone e luci: ma ci sono i riti religiosi

Ferragosto ad Avellino senza luminarie, Concertone e fuochi ma con i riti religiosi dedicati alla Madonna Assunta. Il piano di contenimento della spesa del commissario Perrotta taglia gli eventi comunali, ma ad allietare la festa ci ha pensato il parroco del Duomo, don Pasquale Iannuzzo, che oltre i riti porta in città per Ferragosto la Banda Musicale di Bisceglie. Il Ferragosto avellinese celebrerà secondo la tradizione la Madonna Assunta con i riti religiosi. La città di Avellino si appresta ad accogliere come ogni anno migliaia di pellegrini e visitatori per le celebrazioni religiose.

Un Ferragosto di ritorno alla fede

"La processione è il momento culminante di tutto un cammino cheè iniziato il 6 agosto, con la Santa Novena di preparazione a questa festa - spiega don Pasquale Iannuzzo -.La sera del 14 agosto celebreremo la Veglia, in onore della Madonna con inizio alle ore 22:30. Le celebrazioni culmineranno della giornata del 15 agosto. A partire dalle ore 6 del mattino ci saranno le celebrazioni. Nel tardo pomeriggio ci sarà la processione, che è un atto di manifestazione pubblica da parte di tutta la città. Un corteo sentitissimo, tra fede, unicità e tradizione in onore della Regina di Avellino. Un ritorno alla tradizione, all'unicità della fede, soprattutto in un rione Terra che si riscopre cuore palpitante della città".

Ad Avellino arriva la Banda Musicale di Bisceglie

"Quest'anno viste anche le vicessitudini della comunità abbiamo deciso di dare un segnale in più, per accompagnare questa sentitissima celebrazione - spiega il parroco -. Abbiamo voluto dare risalto alla processione con l'accompagnamento della bellissima banda della città di Bisceglie, che per tutta la giornata del 15 agosto attraverseràò le vie e le strade della nostra città, fino al gran finale che ci sarà proprio Piazza Duomo, al rientro della processione. Invitiamo tutta la comunità a partecipare, per un ferragosto dal sapore speciale, quello di un ritorno intimo e riunito ai valori autentici della fede e devozione. Il mio augurio agli avellinesi? E' un invito a riscoprirsi comunità, sotto lo sguardo della nostra Madre, perchè siamo tutti figli, siamo quindi fratelli tra di noi. Dobbiamo volerci bene perché siamo un'unica, grande e bella comunità".

L'assunzione di Maria

L’Assunzione di Maria in cielo è uno dei dogmi e dei riti maggiormente sentiti dai fedeli che si riconoscono nella Chiesa cattolica romana, ma soprattutto quest’anno assume un significato particolare, in una fase storica complessa, costellata da guerre e conflitti globali senza da precedenti da un secolo. Per l’occasione l’Amministrazione comunale, in stretto raccordo con la Prefettura di Avellino, ha predisposto un piano per la vigilanza, che accompagnerà la rimodulazione del traffico tra il 13 e il 15 agosto, soprattutto in vista della affollata processione che giovedì attraverserà dalle ore 19 gran parte del centro urbano, partendo dal Duomo, tappa anche di arrivo del percorso. Da quell’ora saranno interdette alla circolazione anche arterie principali, quali ad esempio via Circumvallazione, piazza Aldo Moro, via Colombo, viale Italia, piazza Libertà e piazza Amendola. Nel frattempo, a ridosso del centro storico, torna percorribile via De’ Renzi.



