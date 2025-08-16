Endometriosi: Mario Malzoni nell'equipe di scienziati per lo studio su "Lancet" Il professore avellinese coautore del prestigioso studio mondiale

Porta anche la firma del Prof. Mario Malzoni lo studio sulla lotta all'endometriosi, pubblicato su una rivista scientifica tra le più autorevoli al mondo: The Lancet (Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health). Nello studio sono stati raccolti ed illustrati i recenti e cruciali esiti di un consensus realizzato da un team di autori, tra i maggiori esperti internazionali , tra i quali l'irpino Mario Malzoni, ginecologo, responsabile del Reparto di Chirurgia Pelvica Avanzata del Malzoni Research Hospital di Avellino.

Gli standard

Lo studio, intitolato "Setting the Standard on Accreditation for Endometriosis Care Centres: An International Expert Delphi Consensus Study and Patient Perspective" (definizione degli standard per l’accreditamento dei Centri di cura per l’endometriosi: uno studio internazionale di consensus Delphi tra esperti e la prospettiva delle pazienti), ha l’obiettivo concreto di delineare gli standard di diagnosi, cura e trattamento chirurgico che possano identificare e mappare, a livello mondiale, le caratteristiche dei centri di riferimento in tutto il mondo.

La pubblicazione

Lo studio, coordinato dal professor Mohamed Mabrouk (Elizabeth Garrett Anderson Institute for Women’s Health; University College of London Hospitals) riporta anche il prezioso contributo del Prof. Mario Malzoni, da anni tra i massimi referenti a livello internazionale per la cura, diagnosi e ricerca della malattia. "Abbiamo realizzato uno studio prestigioso, necessario per contrastare adeguatamente questa patologia benigna tanto subdola quanto potenzialmente devastante – spiega Malzoni -.

I centri, lo studio

Il risultato è frutto di un lavoro su più livelli che ha visto in campo i migliori studiosi del campo e le realtà associative”. Sono pochi i centri al mondo tali da rappresentare un effettivo riferimento (tra questi c'è il Malzoni Research Hospital di Avellino).

La diagnosi precoce

"La diagnosi precoce di questa malattia risulta essenziale – spiega il professore Malzoni-. Informazione sociale, prevenzione e formazione dedicata diventano necessari per una lotta efficace alla patologia. L’endometriosi, i numeri parlano chiaro, colpisce oltre 3 milioni di donne in Italia e oltre 150 milioni nel mondo. Parliamo di una malattia potenzialmente altamente invalidante e se a questo abbiniamo un ritardo diagnostico, l’impatto negativo è facilmente intuibile . L'impegno nella lotta all'endometriosi credo sia una battaglia di civiltà volta a dare finalmente visibilità a una patologia spesso trascurata, offrendo soluzioni concrete alle donne che ne sono affette”.