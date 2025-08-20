Anema e core tour sbarca in Irpinia: ad Ariano arriva oggi Serena Brancale Grande attesa per l'artista italiana, reduce da prestigiosi palchi internazionali

Questa sera Serena Brancale salirà sul palco di piazza Mazzini, ad Ariano Irpino, per una nuova tappa del suo “Anema e Core Tour”, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti in collaborazione con Color Sound.

Il concerto si preannuncia un'esperienza unica, dove l'artista proporrà un repertorio che mescola le sue sonorità mediterranee con contaminazioni jazz, soul, pop, groove ed elettronica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Un viaggio sonoro che incanterà il pubblico, capace di trasportare ogni spettatore in un’atmosfera di pura magia, tra groove avvolgenti, emozioni e tanto ritmo.

L’artista sta portando in tour la sua musica, dopo essersi esibita su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live sold out nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seul, con il gran finale il 7 luglio in uno dei templi mondiali del jazz: il Blue Note di New York. Due set sold out, che hanno segnato un traguardo importantissimo per l’artista e suggellano un anno straordinario, costellato di successi, collaborazioni prestigiose e riconoscimenti, in Italia e all’estero.

Dopo il trionfo sul palco del Festival di Sanremo 2025 con la sua “Anema e Core”, certificata oro, e il successo del suo nuovo singolo “Serenata”, in collaborazione con Alessandra Amoroso, che continua a farsi spazio tra le release più apprezzate dell’estate, il suo “Anema e Core Tour” prosegue nei festival di tutta Italia, in attesa del gran finale previsto per sabato 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano: un debutto importante in uno dei palchi più prestigiosi del nostro Paese.

Il brano, dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata, riflette l’identità musicale delle artiste, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki, trasformando “Serenata” in una vera e propria danza collettiva: una festa condivisa, travolgente e corale. Le due artiste danno vita a un incontro sonoro che conquista fin dal primo ascolto, mescolando eleganza e immediatezza, leggerezza e profondità. Online anche il videoclip, diretto da Marco Braia - https://youtu.be/hLsQfqJdZzk - un omaggio visivo alle radici mediterranee delle due artiste, ambientato tra uliveti e luce calda del Sud.

Il nuovo brano arriva dopo “Anema e Core”, brano che ha permesso a Serena di conquistare un pubblico sempre più ampio grazie al suo incredibile talento e la sua forza coinvolgente. Con una melodia intrisa di sentimento e una vocalità inconfondibile, “Anema e Core” è diventata una vera e propria hit, raggiungendo milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e raccogliendo consensi da parte del grande pubblico.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l'attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all'occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all'estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata oro, e dopo essersi esibita nel corso di importanti rassegne e in alcuni dei jazz club più noti al mondo, sta portando la sua musica sui palchi di tutto il mondo per uno spettacolo, che difficilmente verrà dimenticato da chi ha avuto e avrà la fortuna di assistere.

L'esibizione dell’artista prevista per oggi 20 agosto, si svolgerà lo ricordiamo in piazza Mazzini anziché in Piazza Plebiscito. Questa decisione è stata presa per la presenza di pubblico, che si prevede sarà considerevole anche da fuori città e della limitata capienza della piazza principale e notevole grandezza del palco.

"Abbiamo dovuto optare per uno spazio più ampio, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, accogliendo al meglio gli arianesi e i tanti visitatori da fuori città" - dichiara il Sindaco, Enrico Franza.

"Il concerto si terrà in una delle piazze storiche della nostra Ariano, già nota per ospitare eventi di grande richiamo, e siamo felici di annunciare che tutto è pronto per vivere insieme questa magica notte d’estate.”

Informazione importante

Per garantire un facile accesso all’evento, sono previste corse aggiuntive e straordinarie dell’Amu a partire dalle due periferie Martiri, fermata località Perazzo, e Cardito, fermata scuola media Mancini, dalle ore 20.30 alle 01.30. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare e a condividere un momento di grande musica e convivialità. Non mancate!

Ecco dove parcheggiare: Via Nazionale, piazzale parcheggio località Valle, Silos multipiano Calvario, lungo viale Tigli, via Calvario, via San Leonardo.

I parcheggi disabili sono presenti all'interno del parcheggio multipiano Calvario e in tutte le altre aree di sosta.

Un programma ancora ricco di eventi fino a settembre. Lo potete consultare facilmente cliccando qui.