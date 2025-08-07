Estate arianese: ecco il programma da consultare facilmente giorno per giorno Un cartellone all'insegna della cultura, spettacolo, musica, sport e tradizione popolare

Un cartellone ricchissimo di eventi, allo scopo di coinvolgere ogni fascia d’età e angolo della città. L'obiettivo è quello di vivere un’estate arianese indimenticabile all’insegna della cultura, spettacolo, musica, sport e tradizione popolare.

Ecco il programma giorno per giorno alla portata di tutti, soprattutto di colore che non masticano piattaforme social.

Partiamo da venerdì 8 agosto

Località Camporeale: ore 9.30-19.00, 7° Raduno trattori d'epoca. Tre giornate dedicate alla passione per l’agricoltura di una volta, con: trattori d’epoca in esposizione, dimostrazioni sul campo, stand gastronomici, musica, intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia, a cura dell’Associazione “Vecchi Trattori Irpini”

In villa comunale alle ore 19.00

Fit Kombat Kombat Explosion. Masterclass sportiva aperta a tutti i livelli di preparazione fisica, basato sul metodo Fit Kombat. a cura di Mario Elena Fioriello. Sempre in villa comunale fino al 29 agosto dalle 9.00 alle 13 sport e benessere. Un’esplorazione dei valori a cura della Asd Centro educativo motorio,

In località Tranesi dalle ore 18.00 il festival tramonti arianesi. Tre giorni indimenticabili arricchiti da una location mozzafiato e tanta buona musica live. Evento a cura dell’associazione “Immaginazione”.

Sabato 9 agosto: Museo civico e della ceramica, ore 18.30: “Seguendo la luce”. Presentazione del Libro di Alessia Cozzo. Fino al 19 agosto mostra fotografica a cura dell’associazione “Amici del Museo”.

Domenica 10 agosto dalle ore 20.00 fino a tarda notte centro storico: "La notte bianca 2025". Musiche per le vie del centro storico, visite guidate castello, museo e campanile

In località Camporeale, ore 9.30-19.00 prosegue il raduno di trattori d'epoca. E in villa comunale dalle 8.00 alle 20.00: gara podistica non agonistica: 12 ore no stop.

La gara si svolge lungo l’anello della villa comunale e consisterà in una staffetta di beneficenza a cui tutti potranno partecipare impegnati nella propria frazione di circa 30 minuti. A cura della Asd “Marathon Club Ariano Irpino”. In località Tranesi dalle ore 13 il festival tramonti arianesi.

Arriviamo al clou dell'estate: 11-12-13 agosto con la XXIX Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine, nel centro storico a cura dell’associazione “Rievocazione storica del dono delle Sante Spine”.

Lunedì 11 agosto: dalle ore 11.00 alle 00.00. Ore 22.15 in Piazza Plebiscito, lo spettacolare incendio del campanile.

Martedì 12 agosto; dalle ore 11.00 alle 00.00. Ore 18.30, in centro: corteo storico. Sfilata in abito medievale con 400 rievocatori, partenza dal Castello Normanno, via Castello, via Tribunali, Via d’Afflitto, Piazza Plebiscito, Piazza Duomo.

Mercoledì 13 agosto: dalle 11.00 alle 00.00. Ore 20.30, villa comunale: "La bbuffata de li strazzati". Ore 23.30 castello normanno "Fuochi pirotecnici"

Giovedì 14 agosto: prato villa comunale, ore 22.00: 80'S Never Die Vs Club 90. Ariano 90 festival. Un palco, due format e due decenni coloratissimi per una grande festa, una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei capelli cotonati e dei pattini, il decennio diviso a metà tra lustrini e ribellione, agli albori del web, una notte per rivivere musica e cultura a 56kb.

Venerdì 15 agosto: villa comunale: dalle ore 12.00 alle 20.00 pranzo revival + dancing aperitif. Ariano 90 festival, prato villa comunale ore 22.00. Festivalbar. Il party anni 90. Da Gigi D’Agostino a Corona, dagli 883 a Britney Spears, senza dimenticare le Spice Girls, i Backstreet Boys e gli Eiffel 65. Ogni brano riascoltato è un vero e proprio viaggio nella nostalgia… e una carica di energia pura! Piazzale rione Valle dalle 20.00 la tradizionale festa della terza età.

Sabato 16 agosto: Contrada Creta: serata ricreativa e si intrattenimento a cura dell’Associazione “Voci di San Liberatore”.

Località Frolice dalle ore 20: XX edizione festa della pizza a cura della “Pro Loco Frolice Francesco Albanese”.

Live music italian rock. Michellehanea. A seguire: Ibiza live time. Vocalist ballerine e dj trasformeranno la location in una mega discoteca all’aperto.

Domenica 17 agosto: Centro Storico dalle 17.30: Passeggiate urbane a passo lento a cura della “Pro Loco I Normanni”

Località Frolice dalle ore 20.00 prosegue la festa della pizza. Party dance e febbre italiana.

Party dance, febbre italiana 18 e 19 agosto località Frolice: rassegna teatrale "Teatranesi" a cura de "La fermata teatro". Seconda edizione, regressione-commedia jazz, adattamento e drammaturgia di Francesco Teselli, regia di Gilda Ciccarelli

Martedì 19 agosto ancora in località Frolice dalle 20.00 la festa della pizza. Il party dance più famoso d'Italia: Nostalgia 90.

Mercoledì 20 agosto: ore 22.00 piazza plebiscito l'attesissimo concerto di Serena Brancale.

Giovedì 21 agosto: Località Piano della Croce, la XX1X edizione dell'Ariano folk festival a cura dell'associazione Red Sox. Roge', Weeble-Sangennarobar.

Venerdì 22 agosto: ancora l'Ariano folk festival: Another taste-Psycodummers, Marco Castello, Ivo Dimchev.

Sabato 23 agosto: ancora una serata dell'Ariano folk festival: An Dannsa Dun Feate Paolo Baldini, Santrofi, Sowe.

Da non perdere il 22 e 23 agosto la rassegna Booke Zone Nicola Savino al museo civico orari 17.00-19.00. Ideazione e coordinamento Luigi Lambiase e Eleonora Pisapia. Visual “Il ricordo tace” Rossana Scaperrotta. L’iniziativa nasce da un progetto visionario del professore che desiderava rendere Ariano protagonista di un evento culturale in grado di integrare i concetti di identità, cultura e radici.

Domenica 24 agosto: Località Camporeale dalle ore 11.00 III edizione Summer Tuning a cura dell’“Associazione “Club Tuning Irpinia”

Località Piano della Croce, l'ultima serata dell'Ariano folk festival. Alamedadosoulna, Son Rompe Pera, Joe Yorke.

Dal 25 agosto: Club La Tartaruga, torneo di tennis Tpra London Expert Level, a cura dell'Asd tennis La Tartaruga.

Via Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna | dalle ore 10.00 alle 17.00 raccontiamo le assise di Ariano a cura dell’Associazione "Un Mondo a Colori".

Dal 28 Al 31 agosto: "Vicoli è arte" nel cuore del centro storico. Arte, artigianato artistico, mostre d'arte contemporanea, artisti di strada, laboratori tematici, gastronomia.

Venerdì 29 agosto: Vico Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna, dalle ore 10.00 alle 17.00: "Dai, nonna racconta! a cura dell’Associazione “Un mondo a colori”

Sabato 30 agosto: Piazza Plebiscito ore 22.00 James Senese: Chest Nun è 'a Terra mia tour 2025.

Località Cervo, festeggiamenti in onore della Madonna di Pompei a cura della parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino”

Domenica 31 agosto: Località Valleluogo, IV edizione Trekking a Valleluogo a cura dell’associazione “Amici di Valleluogo”

Museo Civico e della Ceramica, ore 18.00, presentazione del libro "Trilogia Vedica" di Maurizio Pompeo, autore di pubblicazioni precedenti nel corso degli anni.

Arena Mennea, ore 20.30: il palio delle contrade a cura dell’associazione"Rievocazione storica del dono delle Sante Spine".

Sabato 6 settembre, villa comunale, dalle 9.00 alle 17.00 la seconda edizione di "Dog Day" a cura dell’associazione di promozione sociale “Behuman".

Giovedì 7 settembre: centro storico dalle 9.30, la gara podistica Ariano Arena 2024 IV e Family Run a cura dell'associazione Marathon club.

Sempre nel centro storico dalle 17.30, passeggiate urbane a passo lento a cura della “Pro Loco I Normanni”

8-9-10 settembre: Località Camporeale ore 20.30, prima edizione del premio teatrale città di Ariano Irpino a cura dell’Associazione culturale “Ygggdrasill"

11-14 Settembre: Villa Comunale. Ariano biofestival d'Irpinia II edizione a cura del’ “Biodistretto d’Irpinia”e del Comune di Ariano Irpino”. L'anteprima giovedì 11 Settembre ore 20.30 nel suggestivo rione Casalino.

Tre giorni di esposizioni, degustazioni e approfondimenti organizzati dal Biodistretto d’Irpinia in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, del Gal Irpinia e della Regione Campania e con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino, Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Comunità Montana dell’Ufita.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio, offrire uno spazio di condivisione ai produttori locali, ambasciatori di un’agricoltura sostenibile e incoraggiare il turismo enogastronomico delle aree interne.