Spari ad Avellino Don Pasquale: No all'indifferenza, ecco un piano per i giovani Il parroco del Duomo: Ogni giovane che sembra perduto domani può diventare una luce per la Città

Un invito all'impegno, a non voltarsi dall'altra parte, a non essere indifferenti ma ad impegnarsi coralmente per salvare i giovani della città di Avellino. Il parroco del Duomo, Don Pasquale Iannuzzo, scrive in una lettera aperta alla città, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto una comunità scossa dal profondo, per agguati, spari e bombe carta in un capoluogo e nel suo hinterland ,smarriti tra violenza e indifferenza. Impegno, ascolto, azione e speranza, le parole chiave del parroco che guarda alla comunità con gli occhi buoni di chi prova a riammagliare le maglie sfilacciate di una gioventù smarrita. Parla di fatti dolorosi, il prelato che spiega: "Ogni giovane che sembra perduto domani può diventare una luce per la Città".

I giovani e la speranza

"Carissimi amici, fratelli e sorelle di Avellino, gli avvenimenti dolorosi che hanno segnato la nostra città in questi giorni ci hanno profondamente scossi. Siamo davanti al grido di sofferenza di tanti giovani, un disagio che interpella non solo loro, ma anche noi adulti, le famiglie, le istituzioni, la comunità cristiana. Non possiamo rimanere indifferenti: ogni ferita dei nostri ragazzi è una ferita al cuore della città intera - scrive Don Pasquale nella missiva apparsa sulla pagina social della Cattedrale, che diventa diario quotidiano delle tante attività portate avanti con impegno dalla comunità del rione antico -.

"Come parroco sento il dovere di farmi voce di speranza e vicinanza"

"Come parroco della Chiesa Cattedrale, sento il dovere di farmi voce di vicinanza e di speranza. Non siamo soli: possiamo, insieme, rialzarci e ridare futuro ai nostri giovani. Ma questo richiede coraggio, responsabilità e una rinnovata alleanza educativa che coinvolga tutti. Per questo, insieme alla comunità della Cattedrale, desidero proporre un piano operativo di ascolto e di azione che possa diventare un seme di speranza e di rinnovamento: Ascolto e accoglienza, Apertura di uno sportello di ascolto in Cattedrale per giovani e famiglie, in collaborazione con educatori e professionisti. Momenti di dialogo e confronto guidato con i ragazzi, perché possano esprimere le loro paure, i loro sogni, la loro rabbia. Prevenzione e formazione, Incontri pubblici su temi cruciali: uso dei social, dipendenze, affettività, responsabilità civica. Collaborazione con scuole e associazioni per costruire insieme percorsi educativi. Comunità e spiritualità Creazione di spazi di aggregazione positivi: musica, sport, arte, volontariato. Proposte spirituali dedicate ai giovani: veglie di preghiera, cammini di fede, esperienze di servizio - precisa il prelato che punta dritto al valore di una alleanza educativa che coinvolta ogni istituzione -.

"Non lasciamo che il buio dell'indifferenza ci travolga"

Carissimi, non lasciamo che il buio dell’indifferenza o della rassegnazione prenda il sopravvento. Ogni giovane che oggi sembra perduto, domani può diventare una luce per la città. Abbiamo bisogno di ricostruire insieme un tessuto fatto di fiducia, prossimità e speranza. Affido tutto questo alla Vergine Assunta, Madre e Regina di Avellino, perché vegli sui nostri ragazzi e ci insegni a prenderci cura gli uni degli altri con cuore di madre e con coraggio di padre. Con affetto e benedizione, don Pasquale Parroco della Chiesa Cattedrale di Avellino Dall'Eremo dei Camaldoli di Visciano.".