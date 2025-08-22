Avellino, ridateci il treno: parte la petizione per la città isolata L'iniziativa

"Ridateci il treno: Avellino non può continuare a restare isolata": le associazioni del territorio lanciano una petizione per riaprire i collegamenti ferroviari dalla stazione di Avellino, sostanzialmente chiusa dal 2012. I lavori di elettrificazione della tratta Avellino-Benevento, comprensivi di quelli da Salerno al capoluogo Irpino, con uno stanziamento complessivo di 230 milioni, dovevano concludersi entro il 2021, ma di fatto non sarebbero mai cominciati. Le associazioni chiedono alla Regione Campania e a Rfi intanto di riaprire la tratta Benevento-Avellino-Salerno utilizzando treni diesel o ibridi durante i lavori di elettrificazione da avviare in tempi in tempi certi con fondi garantiti e sottolineano la indispensabilità di connettere Avellino con l'Alta velocità delle stazioni di Napoli e Afragola. Il ripristino dei collegamenti è reso ancora più urgente dal fatto che cinque mila studenti irpini frequentano l'Università di Salerno a Fisciano e il 28 per cento degli iscritti all'Università di Benevento risiede in provincia di Avellino.