Avellino, maltempo e disagi: Rampa San Modestino si allaga, cittadini esasperati La pioggia oggi ha scatenato i soliti disagi nella rampa che conduce al centro storico

Un copione che si ripete. Scene che tornato a scatenare rabbia indignazione ad Avellino. È bastata una pioggia abbondante questo pomeriggio per allagare Rampa San Modestino. La rampa che collega via Circumvallazione al centro antico è finita nuovamente sott'acqua, complice l'abbondante pioggia delle scorse ore e la mancata pulizie dei tombini e canali drenanti delle acque piovane. un problema irrisolto da anni che oggi ha scatenato nuove proteste tra automobilisti e residenti Maltempo e disagi ad Avellino. Torna il caso della manutenzione che manca da anni e delle strade che si allagano improvvisamente trasformandosi in fiumi di fango e detriti. Tutta colpa dei tombini intasati.