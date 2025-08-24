Stazione Avellino: "Petizione e liberalizzazione per efficienza del trasporto" Gallo (+Europa e Radicali Italiani): "Manca la volontà politica di far passare i treni"

"Non è vero che la stazione è chiusa. Il problema è che manca la volontà politica di far passare i treni. In attesa dell’elettrificazione, la Regione riattivi subito i convogli diesel sulle tratte strategiche: è un dovere verso chi studia e lavora, e verso l’ambiente perché ogni auto in meno significa meno emissioni. I cittadini non possono essere ostaggio di ritardi e promesse infinite": così si è espresso Alfonso Maria Gallo, componente della direzione nazionale di +Europa e Radicali Italiani sulla stazione di Avellino.

"Banco di prova può essere il lotto Avellino-Benevento-Salerno"

"L’unica stazione ferroviaria aperta, ma dove non passano treni". Avellino non è 'chiusa': la stazione è aperta, ma i treni non passano. Sosteniamo la petizione dei cittadini e chiediamo un atto immediato di responsabilità: riattivare da subito i collegamenti con convogli diesel/ibridi sulle tratte strategiche, in parallelo ai cantieri di elettrificazione. In molte realtà italiane ed europee la circolazione diesel durante i lavori è prassi: si può fare anche qui.

Allo stesso tempo, serve una soluzione strutturale: aprire il servizio ferroviario regionale alla concorrenza. Chiediamo di liberalizzare i servizi ferroviari regionali anche in Campania, con gare per lotti trasparenti e obiettivi misurabili su frequenze, puntualità e integrazione con l’Alta Velocità. È la strada indicata dall’Europa: programmarla ora significa arrivare pronti alla scadenza dell’attuale contratto e riportare treni veri dove oggi ci sono solo promesse. Un primo banco di prova può essere il lotto Avellino-Benevento-Salerno, con un contratto transitorio che garantisca subito i treni diesel e una timeline certa per l’elettrificazione, accompagnata da penali e premi trasparenti. Questo significa meno auto, meno emissioni, più diritto allo studio e al lavoro per migliaia di persone che ogni giorno si spostano verso Salerno e Benevento. Non servono nuovi annunci: servono corse in orario e un modello di gestione che premi l’efficienza. Invitiamo istituzioni e gestori ad attivarsi e i cittadini a sostenere la petizione "Ridate il treno ad Avellino".