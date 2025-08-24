Allarme sicurezza ad Avellino, Morano: "Videosorveglianza supporto prezioso" "C'è poi la deriva social, una dimensione da non sottovalutare"

Sull'allarme sicurezza nel capoluogo e in provincia il vice commissario della Lega Avellino, Sabino Morano, sottolinea il focus sull'implementazione della videosorveglianza e pone la lente d'ingrandimento anche su quanto accade sui social. "Vicende assolutamente preoccupanti, ma sono convinto che ci sarà una risposta immediata e incisiva da parte delle forze dell'ordine. - ha spiegato ad OttoChannel - Canale 16 - Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio altissime professionalità tra i dirigenti delle forze di Polizia, che conoscono bene il capoluogo e la provincia. Immagino che ci sarà una reazione immediata e decisa. Viviamo un periodo non particolarmente tranquillo. Ci sono stati episodi da risvolti inquietanti. C'è da rivedere il servizio di videosorveglianza in città. È un supporto molto importante per la sicurezza. Un aspetto da sottolineare è quello relativo ai social, una dimensione da non sottovalutare e su cui riflettere. Il virtuale entra nel reale".