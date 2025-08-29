Nsc: "Il colonnello Albanese ha unito rigore e capacità di ascolto" L'apprezzamento della segreteria provinciale di Avellino e regionale

Il nuovo sindacato carabinieri, nelle proprie rappresentanze provinciale di Avellino e regionale della Campania, esprime profonda stima e gratitudine nei confronti del colonnello Domenico Albanese per il suo operato e la sua visione.

"Nel corso del suo incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, il colonnello ha dimostrato una straordinaria capacità di unire il rigore delle sue funzioni a una costante e sincera disponibilità al dialogo.

Con la sua leadership ha saputo interpretare il ruolo di Comandante con modernità e sensibilità, riuscendo a costruire un ponte di profonda e concreta comprensione del valore costituzionale, in merito alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L’impegno del colonnello Domenico Albanese ha permesso di creare con le Apcsm un clima di ascolto, dialogo e attenzione al benessere del personale, rappresentando un esempio virtuoso e un modello per un’amministrazione che si proietta verso un futuro sempre più attento ai suoi carabinieri.

Questi valori, oggi più che mai, sono fondamentali per la crescita e l’efficacia dell’intera Istituzione.

Nsc ringrazia il Colonnello per la dedizione e l’attenzione dimostrate, nella convinzione che il suo esempio continuerà a ispirare un approccio di collaborazione e rispetto reciproco.