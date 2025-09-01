Avellino, lavori in corso: rubinetti a secco anche in città mercoledì Ecco le strade interessate

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, per consentire i lavori di cui all’oggetto, il giorno 03/09/2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti strade del Comune di Avellino: Via R. Marsico: dal civico 2 al civico 28 e dal civico 5 a fine strada; Piazzale G. Gambale: dal civico 23 al civico 27; Asilo “Accademia dei giorni felici” in via Oscar D’Agostino; Via Oscar D’Agostino: dal civico 5 al civico 7 e dal civico 2 al civico 6; Via M. Lenzi: dal civico 19 al civico 21 e dal civico 22 al civico 36; Via C. Fanzago: dal civico 14. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, di breve durata, che non ne pregiudicano la potabilità. Si consiglia, in tali casi, di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare l’utenza attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e i canali social ufficiali. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il Numero Verde 800 954 430.